Toter und Verletzte in Unterführung in Deutschland

Nach einem lauten Knall hat die Polizei unter einer Fußgängerbrücke im Saarland einen Toten und mehrere Schwerverletzte gefunden. Der Mann sei in der Nacht auf Samstag noch an der Einsatzstelle in Völklingen an seinen Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war den Beamten gegen 00.15 Uhr per Notruf mitgeteilt worden, es habe einen lauten Knall gegeben und eine Person schreie um Hilfe.

Die Unterführung war weiträumig abgesperrt und Dutzende Polizisten waren im Einsatz. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Beamten einen großen Sichtschutz um die Unterführung errichteten. In der Unterführung lag ein Fahrrad auf dem Boden.