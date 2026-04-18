Papst setzt Afrika-Reise in Angola fort

Papst Leo XIV. wird am Samstag in Angola erwartet, der dritten Station seiner Afrika-Reise. Zum Auftakt steht in Luanda, der Hauptstadt des südwestafrikanischen Landes, ein Treffen mit Präsident João Lourenço auf dem Programm. Von Angolas 37 Millionen Einwohnern sind mehr als 90 Prozent Christen - die Hälfte davon Katholiken. Der Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche gilt als nationales Großereignis. Die ehemalige portugiesische Kolonie ist reich an Rohstoffen.