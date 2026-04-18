Babykost mit lebensgefährlichem Stoff manipuliert? Umfassender HiPP-Rückruf bei Spar

Die Polizei ermittelt rund um den Rückruf des gesamten Babykostgläschen-Sortiments von Hipp bei Spar Österreich wegen möglicher Manipulationen.

Wien – HiPP hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Manipulation in den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am späten Freitagabend. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", wurde betont.

Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein. Pressemitteilung HiPP

Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte laufende Ermittlungen. Grund ist ein Hinweis, wonach entsprechende Gläser „im burgenländischen Bereich aufgetaucht sein könnten“, sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Samstag. Aber: „Wir haben noch nichts entdeckt.“ Informationen zu etwaigen manipulierten Hipp-Babygläschen mit möglichen lebensbedrohlichen Inhalten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer +43-5913310-3333 entgegen.

Markierung am Glasboden

Nach derzeitigen Informationen sind die in Frage kommenden Produkte mit einer am Glasboden angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit einem roten Kreis erkennbar, wird in dem Produktrückruf erläutert. Um einen unbemerkten Verzehr sicher auszuschließen, werden Kundinnen und Kunden gebeten, jedoch alle HiPP-Babykostgläschen, die bei Spar Österreich gekauft wurden, aus Sicherheit nicht zu konsumieren. Die Produkte können in jedem Spar-, Eurospar- sowie Interspar-Markt oder Maximarkt zurückgegeben werden. Den Kaufpreis wird auch ohne Kassabon rückerstattet.

Hipp-Elternservice-Telefon geöffnet

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weitergehenden Informationen geben können. Wir verweisen an die zuständigen Behörden", hieß es am Samstagvormittag auch in einer schriftlichen Anfragebeantwortung von Hipp an die APA.

Das Hipp-Elternservice Österreich für besorgte Mütter und Väter ist demnach statt üblicherweise nur werktags nun auch am Wochenende unter der Nummer +43-7612-76577-104 erreichbar. "Der Kanal ist offen und beunruhigte Verbraucher können sich jederzeit dort melden."

Unternehmen: Rückruf "vorsorglich"