Tiroler Sparkasse konnte ihr Ergebnis verbessern

Die zum Erste-Bank-Konzern gehörende Tiroler Sparkasse hat das Jahr 2025 mit Zuwächsen abgeschlossen. Der Ausblick für heuer ist auch positiv.

Die Tiroler Sparkasse (TiSpa) habe trotz geopolitischer Spannungen, verhaltener konjunktureller Rahmenbedingungen und Zinssenkungen im Euroraum ein kontinuierliches Wachstum und zufriedenstellende Ergebnisse erreicht, betonen die Vorstände Thomas Götz und Karin Svoboda. Das Betriebsergebnis der TiSpa lag bei 66,1 Mio. Euro und damit um 13 Prozent höher als im Jahr 2024.

Auch beim Jahresüberschuss vor Steuern (EGT) wurde mit 59,4 Mio. Euro ein Plus von acht Prozent verzeichnet. Die Bilanzsumme wurde um 3,6 Prozent auf 4,88 Mrd. Euro ausgeweitet. Gestiegen sind auch das Kreditvolumen (auf 3,67 Mrd. Euro) und die Kundeneinlagen (auf 3,87 Mrd. Euro).

Leichte Erholung im Wohnbau

Mit einer Gesamtkapitalquote von 22,8 Prozent unterstreicht die TiSpa eine starke Risikotragfähigkeit, sagt Götz. Im Wohnbau war eine leichte Erholung der Nachfrage zu verzeichnen, und die Bank konnte rund 7500 NeukundInnen begrüßen. Insgesamt hat die TiSpa über 155.000 Privat- und UnternehmenskundInnen.

Die Tiroler Sparkasse investierte im Vorjahr zudem 6,8 Mio. Euro in Infrastruktur und Service, es wurden auch neue Standorte eröffnet. „Die Weiterentwicklung unserer Filialstruktur sowie die gezielte Digitalisierung zentraler Abläufe stärken nicht nur unsere operative Stabilität, sondern ermöglichen es uns auch, in der Beratung noch schneller und präziser zu werden“, unterstreicht Svoboda.

Positiver Ausblick für 2026

Für 2026 erwarteten die beiden Bank-Verantwortlichen eine moderate konjunkturelle Erholung, eine vorsichtige Wiederbelebung der Kreditnachfrage und steigende Erträge im Wertpapier- und Zahlungsverkehrsgeschäft“, hieß es.