Sozialarbeit kostet
Sichere Orte für Kinder und Jugendliche sind auch eine Frage des Geldes
Für Kinder und Jugendliche, die außerhalb ihrer Familien aufwachsen müssen, braucht es besonders sichere Orte. Der jüngste Prüfbericht der Volksanwaltschaft stellt vielen Einrichtungen aber ein schlechtes Zeugnis aus.
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Die Volksanwaltschaft hat mit ihrem Prüfbericht über mangelhafte Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe den Finger in eine offene Wunde gelegt. Welchen Unterschied im Alltag genügend finanzielle Ressourcen machen können, zeigt das Beispiel Biwak in Hall.