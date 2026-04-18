Gegen Verkehrsschild gekracht: 59-Jähriger bei Unfall auf Zillertalstraße verletzt

Zu einem Verkehrsunfall auf der Zillertalstraße (B169) wurden zahlreiche Einsatzkräfte am Freitagabend beordert. Gegen 19 Uhr geriet ein 59-jähriger Autolenker im Bereich der Einfahrt in die Umfahrung Kaltenbach von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er Leiteinrichtungen und ein vier Meter hohes Verkehrsschild. Der Wagen schleuderte dadurch auf die Gegenfahrbahn.

Der 59-Jährige konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien. Ersthelfer setzten einen Notruf ab. Der Mann, der über Atemnot klagte, wurde von Notärzten erstversorgt und anschließend von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Schockraum des Krankenhauses Schwaz überstellt. Der Hund des Lenkers, der zum Unfallzeitpunkt am Rücksitz des Wagens saß, blieb unverletzt, er wurde dem Tierschutz übergeben.