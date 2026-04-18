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Kommentar
Geht es uns wirklich so schlecht?
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Der Vertrauensindex liefert das fatale Bild einer politischen Führung, die in Verruf geraten ist. Der Befund hat viel mit den Damen und Herren zu tun – aber auch mit uns selbst.
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