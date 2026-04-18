Couch auf Balkon fing Feuer: Nächtlicher Brandalarm in Fulpmes

In der Nacht auf Samstag wurde in Fulpmes die Feuerwehr aufgrund eines Balkonbrands alarmiert. Gegen 3.20 Uhr hatte eine Couch Feuer gefangen. Der 57-jährige Hausbesitzer konnte den Brand mit einem Feuerlöscher und der Unterstützung seines Nachbarn löschen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht, um eine mögliche Rauchgasvergiftung mit Sicherheit ausschließen zu können.