Zum Glück rasch entdeckt
Couch auf Balkon fing Feuer: Nächtlicher Brandalarm in Fulpmes
In der Nacht auf Samstag wurde in Fulpmes die Feuerwehr aufgrund eines Balkonbrands alarmiert. Gegen 3.20 Uhr hatte eine Couch Feuer gefangen. Der 57-jährige Hausbesitzer konnte den Brand mit einem Feuerlöscher und der Unterstützung seines Nachbarn löschen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Hall gebracht, um eine mögliche Rauchgasvergiftung mit Sicherheit ausschließen zu können.
Die Brandursache steht noch nicht fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kocht der Geschädigte öfters am Balkon. Vor Ort war die Feuerwehr Fulpmes mit zwei Tankfahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr Neustift im Stubaital mit Drehleiter und zwölf Mitgliedern. (TT.com)