Gegen Mauer geprallt
Unfall auf Brennerstraße: Junger Motorradlenker erlitt tiefe Schnittwunden
Schwer verletzt wurde am späten Freitagnachmittag ein 20-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall auf der Brennerstraße (B182). Im Gemeindegebiet von Schönberg verlor der junge Mann gegen 18.20 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die rechte Begrenzungsmauer. Er stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Nachkommende Verkehrsteilnehmer eilten zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der 20-Jährige erlitt tiefe Schnittwunden und brach sich vermutlich mehrere Zehen. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Das stark beschädigte Motorrad wurde vom Abschleppdienst geborgen. (TT.com)