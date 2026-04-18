Unfall auf Brennerstraße: Junger Motorradlenker erlitt tiefe Schnittwunden

Schwer verletzt wurde am späten Freitagnachmittag ein 20-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall auf der Brennerstraße (B182). Im Gemeindegebiet von Schönberg verlor der junge Mann gegen 18.20 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die rechte Begrenzungsmauer. Er stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.