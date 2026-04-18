Am Parkett der Schwazer Osthalle heißt es „Sekt oder Selters“

Im Fernseh-Livespiel gegen die Fivers entscheidet sich am Samstag (18.20 Uhr/ORF Sport +) ob Sparkasse Schwaz Handball Tirol das Viertelfinal-Ticket in der HLA Meisterliga lösen kann.

Schwaz – Das Motto für die Schwazer Handball-Adler lautet beim großen Showdown in der Osthalle am Samstag nicht „Siegen oder fliegen“. Natürlich ist man im Fall eines Sieges oder Remis fix im Viertelfinale. Aber selbst im Falle einer Niederlage und etwaiger Punktegleichheit mit Graz, Bärnbach und Bregenz hätten die Knappenstädter im direkten Vergleich bzw. einer Mini-Dreiertabelle im Kampf um die Top acht immer die Nase vorne. Im Fall einer Heimniederlage gegen die Fivers und einem gleichzeitigen Bärnbacher Punktegewinn gegen Tabellenführer Vöslau würde Schwaz nach 2023 zum erst zweiten Mal in der HLA Meisterliga der bittere Gang ins Abstiegs-Play-off blühen.

„Für solche Spiele lebt man ja, das ist das Salz in der Suppe“, beschwört Sportchef Thomas Lintner, der mit Sicherheit wie ein Rumpelstilzchen hinter der Bande herumhüpfen wird, die Adler-Mentalität, die nicht nur am Weg zum Cupsieg 2025 und neuerlich ins Cup-Final-Four oft genug spürbar war. Beim Heimremis gegen Bregenz (31:31) bzw. der hauchdünnen 21:22-Niederlage bei Tabellenführer Vöslau hatte man das Viertelfinal-Ticket allerdings auch schon zweimal so gut wie in der Hand, um es dann im Finish noch einmal „zurückzugeben“.