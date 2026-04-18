Raum für junge Talente

20 Jahre „Theater Szenario“ in Hall: Blick hinter die Kulissen einer außergewöhnlichen Bühne

Faszination Bühne: Wolfgang Klingler (l.), Leiter des Theater Szenario, mit drei DarstellerInnen der Produktion „Tschick“: im Uhrzeigersinn Timo Heimerdinger, Ida Peintner und Lara Mayr. Das neue Stück feierte am 17. April seine – ausverkaufte – Premiere.
© Patrick Steiner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Seit 20 Jahren bespielt das „Theater Szenario“ ein altehrwürdiges Gebäude am Haller Salinenareal – mit einem vielfältigen Mix aus zeitgenössischem Jugendtheater, wilder Improvisation und Klassikern für Familien. Nachwuchsarbeit ist dabei zentral.

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