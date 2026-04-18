Idee kam aus der Mannschaft
Mit Spezialgerät aus der Landwirtschaft spritzt Feuerwehr Lienz 90 Meter weit
Vertreter der FF Lienz und Komet-CEO Andree Groos testeten die Weitstrahlregner auf dem Parkplatz des Feuerwehrhauses.
© Stadtfeuerwehr Lienz
Der Beregnungs-Hersteller Komet in Lienz stellte für die Freiwillige Feuerwehr drei tragbare Weitstrahlregner bereit. Sie sind flexibler und machen die Brandbekämpfung sicherer. Den Anstoß zur Kooperation gaben zwei Feuerwehrmänner, die bei Komet arbeiten.