Kratzen, beißen, punkten
Doppel gegen Altach: WSG muss im Tivoli wieder ein ganz anderes Gesicht aufsetzen
Die WSG Tirol setzt gegen Altachs Toptorschützen Patrick Greil (l.) wieder auf Matthäus Taferner. Die unermüdliche „Kampfgelse“ verzeichnete mit 50 erfolgreichen Tacklings bislang die meisten in der laufenden Bundesliga-Saison.
© GEPA pictures/ Oliver Lerch
Die WSG Tirol kämpft am Samstag (17 Uhr) im Tivoli-Heimspiel gegen Altach erneut um eine Trendwende im Abstiegs-Play-off. Auch der Elferfluch muss endlich eingebremst werden.