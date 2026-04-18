Nach Weltcup-Comeback musste ÖSV-Speed-Spezialistin wieder operiert werden

Der Leidensweg von Vanessa Nussbaumer soll endlich vorbei sein. Die ÖSV-Speed-Spezialistin begab sich deshalb vor Kurzem neuerlich unter das Messer, um den Schmerzen in ihrem rechten Bein ein Ende zu setzen.

„Eine der härtesten Saisonen geht zu Ende … viele Schmerzen, harte Rennen und nicht immer mein bestes Skifahren – aber auch so viele schöne Momente mit den Mädels. Jetzt stand eine weitere Operation an meinem Schienbein an – hoffentlich ist das der Schritt, um nach zweieinhalb Jahren endlich schmerzfrei zu sein“, schrieb die Vorarlbergerin auf Instagram.