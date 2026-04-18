Auto mit Lkw kollidiert: Unfall sorgte für Sperre der Felbertauernstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Felbertauernstraße (B108) bei Ainet führte Samstagmittag zu einer etwa 45-minütigen Komplettsperre der wichtigen Osttiroler Verbindungsstraße. Gegen 11.30 Uhr wurde bei der Leitstelle Alarm geschlagen, um 12.15 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Was war passiert? Ein 64-jähriger Mann lenkte sein Auto in Fahrtrichtung Huben. Vor ihm war ein Traktor unterwegs, gelenkt von einem 35-Jährigen. Gerade als der 64-Jährige versuchte, den Traktor zu überholen, wollte dieser nach links auf einen Feldweg abbiegen. Es kam zur Kollision.