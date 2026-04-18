Felbertauernstraße musste nach schwerem Unfall komplett gesperrt werden

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Felbertauernstraße (B108) bei Ainet führte Samstagmittag zu einer etwa 45-minütigen Komplettsperre der wichtigen Osttiroler Verbindungsstraße. Gegen 11.30 Uhr wurde bei der Leitstelle Alarm geschlagen, um 12.15 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Laut Leitstelle war ein Auto mit zwei Insassen mit einem Traktor kollidiert. Der Wagen überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Offenbar durch Hilfeleistung Dritter konnten die zunächst eingeklemmten Fahrzeuginsassen den Pkw bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Alarmiert waren Feuerwehr, Rettung und Polizei.