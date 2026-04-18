38-Jähriger schwer verletzt
Rettungsheli-Einsatz nach Motorradunfall in Reith bei Kitzbühel
Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Samstag in Reith bei Kitzbühel. Laut Polizei verlor ein 38-jähriger Lenker gegen 7.40 Uhr aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte.
Der Mann wurde von einem zufällig vorbeikommenden Arzt erstversorgt und an die Rettung übergeben. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen. (TT.com)