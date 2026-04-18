Notfall unter Tage

Wer andere aus der Grube trägt: Tiefe Einblicke bei Großübung in Schwaz

Bei der bundesweiten Übung der österreichischen Grubenwehren war es das Ziel von 153 Einsatzkräften verschiedener Organisationen, 25 Menschen aus dem Schwazer Silberbergwerk zu retten.
© Patrick Steiner
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Die Tiroler Grubenwehr rückt dann an, wenn Menschen unter Tage in Not geraten. Die 23 Freiwilligen absolvieren im Schnitt fünf Einsätze pro Jahr in Tirols Stollen, zum Teil kilometertief im Fels. Bei einer Übung in Schwaz stellte die Organisation, die vielen unbekannt ist, kürzlich ihr Können unter Beweis.

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