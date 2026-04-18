In Klinik geflogen

Frau bei Arbeiten mit Traktor im Pitztal eingeklemmt und schwer verletzt

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstagvormittag in Leins im Gemeindegebiet von Arzl im Pitztal. Gegen 9.30 Uhr wollte eine 52-jährige Frau eine Anhängerdeichsel an einen Traktor ankuppeln. Dabei setzte sich die Deichsel in Bewegung, wodurch sie zwischen Traktor und Deichsel eingeklemmt wurde.

Die 52-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Innsbruck geflogen. (TT.com)

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