Das Spiel in voller Länge: Oberperfuss jubelte dank Abfalterers Hattrick gegen Fügen

Der SV Fügen kassierte auswärts gegen den SV Oberperfuss die erste Niederlage im Frühjahr und im Kampf um den Titel in der TT.com Regionalliga Tirol einen Rückschlag. Mann des Spiels war SVO-Stürmer Sam Abfalterer mit einem lupenreinen Hattrick. Bei uns könnt ihr das Spiel in voller Länge anschauen!