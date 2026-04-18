Spektakel in St. Anton
Jetzt im Livestream: Wer triumphiert beim „Weissen Rausch“ 2026?
555 Teilnehmer stürzen sich den Berg hinunter.
© Patrick Säly
Es ist ein elitäres Starterfeld, das sich heute vom Vallugagrat in die Tiefe stürzen wird. Denn der Andrang zum „Weissen Rausch“, dem Kultskirennen am Arlberg, ist weitaus größer als die Zahl der Startplätze. Innerhalb kürzester Zeit waren die 555 Tickets vergeben. So hat ein erlesener Kreis die Ehre, bei bereits geschlossenen Liften um 17 Uhr zum Saisonfinale den Berg zu bezwingen.
Traditionell geht es beim Massenstart zunächst einen 150 Meter langen Anstieg hinauf, dann 1350 Höhenmeter und etwa 7,5 Kilometer hinunter, ehe im Ziel die Sportgeräte noch über drei Hindernisse geschleppt werden müssen. Mit uns seid ihr live dabei!