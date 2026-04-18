Jetzt im Livestream: Wer triumphiert beim „Weissen Rausch“ 2026?

Es ist ein elitäres Starterfeld, das sich heute vom Vallugagrat in die Tiefe stürzen wird. Denn der Andrang zum „Weissen Rausch“, dem Kultskirennen am Arlberg, ist weitaus größer als die Zahl der Startplätze. Innerhalb kürzester Zeit waren die 555 Tickets vergeben. So hat ein erlesener Kreis die Ehre, bei bereits geschlossenen Liften um 17 Uhr zum Saisonfinale den Berg zu bezwingen.