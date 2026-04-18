Gewehr explodiert: 76-jähriger Jäger in Walchsee bei Schießübung verletzt

Walchsee – Bei einem genehmigten Jägerübungsschießen in Walchsee kam es am Samstag zu einem Unfall. Die Übung fand oberhalb der Otten-Alm statt. Dabei mussten die Teilnehmer an insgesamt drei Ständen je zwei Schuss mit einem Gewehr abgeben.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 76-jähriger Mann bereits zwei Stände absolviert, als es beim dritten zum Unfall kam. Nachdem er eine Patrone geladen und den Abzug seiner Repetierbüchse betätigt hatte, explodierte die Kammer mit der Patrone. Der Lauf des Gewehrs wurde durch die Wucht rund 20 Meter nach vorne geschleudert. Das Objektiv stieß nach hinten ins Gesicht des Schützen.