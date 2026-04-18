Hoffenheim bezwingt Dortmund: Bayern hat am Sonntag den „Titel-Matchball“

Sinsheim/Berlin – Nach dem 1:2 von Borussia Dortmund bei TSG Hoffenheim liegt der erste Meister-Matchball für den FC Bayern parat. Die Hoffenheimer von Trainer Christian Ilzer überholten mit dem Sieg gegen den ersten Bayern-Verfolger das zuvor fünftplatzierte Bayer Leverkusen. Im Tabellenkeller brennt für den VfL Wolfsburg dank eines 2:1 in Berlin noch Licht, das viel beachtete Trainerdebüt von Marie-Louise Eta bei Union Berlin ging auch aufgrund eines Treffers von Patrick Wimmer verloren.

Bremen schaffte mit einem 3:1 im Nordderby gegen den Hamburger SV einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Werder liegt nun fünf Punkte vor dem Relegationsplatz 16 (St. Pauli). Weil Leverkusen last minute gegen Augsburg zuhause 1:2 verlor, zog Hoffenheim an der Werkself vorbei auf Platz fünf, der laut aktuellem Stand einen Europa-League-Startplatz bringt.

Hoffenheim gewann dank zweier Handelfmeter, die Andrej Kramaric jeweils sicher verwertete (42., 98.). Dem 1:0 ging eine äußerst unglückliche Aktion voraus. BVB-Verteidiger Niklas Süle rutschte weg, bekam den Ball im Strafraum an die Hand und schied verletzt aus. Von Schwarz-Gelb kam lange nichts, doch Serhou Guirassy bewies beim späten 1:1 (87.) einmal mehr seine Torgefahr.

Allerdings traf Kramaric noch einmal, weil Ryerson eine Flanke von Alexander Prass mit der Hand blockte. Marcel Sabitzer war beim BVB bis zur 71. Minute im Einsatz, Carney Chukwuemeka spielte erstmals in seiner Profikarriere durch. Nach der Niederlage des ersten Verfolgers reicht dem FC Bayern am Sonntag im Heimspiel gegen Stuttgart bereits ein Remis, um die 35. Meisterschaft zu fixieren.

Eta sieht Traumtor von Wimmer

In Berlin waren die Augen auf Eta gerichtet, die als erste Frau als Cheftrainerin in einer der fünf europäischen Männer-Topligen auftrat. Eta soll mit den Berlinern den Klassenerhalt fixieren, ehe sie ab Sommer als Trainerin der Union-Frauen eingeplant ist. Als „Fußballgöttin“ begrüßten Fans an der Alten Försterei die 34-Jährige, die einen frühen Rückstand sah.

Wimmer nahm Tempo auf und schloss seinen Sololauf an der Strafraumgrenze mit einem Außenrist-Schuss ab (12.) - ein Traumtor. Seine Wolfsburger hatten den besseren Start erwischt und legten durch Dzenan Pejcinovic (46.) nach. Union vergab zahlreiche Chancen und kam durch Oliver Burke (86.) nur noch zum Anschlusstreffer. Eta hatte die zwei Österreicher Christopher Trimmel und Leopold Querfeld in der Startelf aufgeboten.

Derbysieg für Werder