Bitter: Die Schwazer Handball-Adler verspielten die Top acht

Schwaz - „Wir wollen es aus eigener Kraft klarmachen und nicht danach auf den Live-Ticker der anderen Spiele blicken müssen.“ Also sprach Michael Miskovez im Vorfeld des entscheidenden Heimspiels gegen die Fivers um den Einzug ins Viertelfinal-Play-off. Doch in den Worten des ÖHB-Teamspielers war der Wunsch der Vater des Gedankens. Denn Sparkasse Schwaz Handball Tirol schlitterte am Samstagabend in eine selbst verschuldete 27:32-(12:16)-Heimpleite und verpasst damit die Top-8-Ränge. Auch, weil Bärnbach gegen Ferlach (26:26) punktete.