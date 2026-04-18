Bitter: Die Schwazer Handball-Adler verspielten die Top acht
Sparkasse Schwaz Handball Tirol ist in dieser Saison nicht Teil des Meister-Play-offs. Die Tiroler verloren gegen die Fivers.
Schwaz - „Wir wollen es aus eigener Kraft klarmachen und nicht danach auf den Live-Ticker der anderen Spiele blicken müssen.“ Also sprach Michael Miskovez im Vorfeld des entscheidenden Heimspiels gegen die Fivers um den Einzug ins Viertelfinal-Play-off. Doch in den Worten des ÖHB-Teamspielers war der Wunsch der Vater des Gedankens. Denn Sparkasse Schwaz Handball Tirol schlitterte am Samstagabend in eine selbst verschuldete 27:32-(12:16)-Heimpleite und verpasst damit die Top-8-Ränge. Auch, weil Bärnbach gegen Ferlach (26:26) punktete.
Frust bei den Schwazern
„Wir hatten unsere Chancen, aber letztlich war es zu wenig. Wir können den Fivers nur gratulieren“, sagte Cheftrainer Christoph Jauernik. Miskovez war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Es ist fast lächerlich wie wir das verspielt haben.“ Am kommenden Wochenende steht das Cup-Final-Four in Graz an.