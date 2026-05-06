Auslöser für Waldbrand in Hötting am Wochenende steht fest

Innsbruck – Nach einem Waldbrand vor gut zwei Wochen in Innsbruck steht die Ursache fest. Zwei unter 14-Jährige haben laut Polizei gestanden, das Feuer beim Spielen mit einem Feuerzeug verursacht zu haben.

Der Brand war am 18. April gegen 13.40 Uhr im Bereich des Lahntalwegs beim Galgenbichl ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von etwa 50 bis 100 Quadratmetern aus. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Hötting konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 14.30 Uhr war er gelöscht.