Waldbrand in Innsbruck dank raschem Eingreifen der Feuerwehr schnell unter Kontrolle

Innsbruck – Am Samstagnachmittag ist in Innsbruck aus noch unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. Gegen 13.40 Uhr breitete sich ein Feuer im Bereich des Lahntalwegs beim Galgenbichl auf einer Fläche von 50 bis 100 Quadratmeter aus.

Dank des raschen Eingreifens der Innsbrucker Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Hötting konnte der Brand schnell unter Kontrolle und gegen 14.30 Uhr schließlich gelöscht werden.