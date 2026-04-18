Engelhardt stellte neuen Streckenrekord beim Hungerburg Classic auf
3,5 Kilometer, 400 Höhenmeter und ganz viel Tradition – die Hungerburg Classic ist das älteste noch stattfindende Radrennen des Landes – und läutete am Samstagnachmittag die zehnteilige Serie des Cycling-Cups ein.
Der Sieg ging dabei an den deutschen Top-Favoriten Felix Engelhardt, der mit neuem Streckenrekord (7:38,6) klar unter der bisherigen Bestmarke von Harald Totschnig (7:59) aus dem Jahre 2007 blieb. Fairnesshalber sei erwähnt, dass die Strecke seit vier Jahren um 150 m kürzer ist.
Hungerburg Classic
Elite männlich: 1. Felix Engelhardt 7:38,6, 2. Jonas Holzknecht 7:49,1, 3. Daniel Federspiel 7:52,2; weiblich: 1. Carmen Moser 9:46,9, 2. Eva Schien 9:53,5, 3. Amalie Cooper 9:56,6.
Klassensieger U13: Annabelle Rubisoier und Paul Ritter; U15: Luna Schleich und Filip Burdynski; U17: Lola Friedl und Mic Wily; Junioren: Beatrix Attelmann und Michael Ortner; Amateure: Camille Lanners und Frederik Niessen; Touristik: Janine Vierthaler und Thomas Steger.