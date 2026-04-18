Engelhardt stellte neuen Streckenrekord beim Hungerburg Classic auf

3,5 Kilometer, 400 Höhenmeter und ganz viel Tradition – die Hungerburg Classic ist das älteste noch stattfindende Radrennen des Landes – und läutete am Samstagnachmittag die zehnteilige Serie des Cycling-Cups ein.

Der Sieg ging dabei an den deutschen Top-Favoriten Felix Engelhardt, der mit neuem Streckenrekord (7:38,6) klar unter der bisherigen Bestmarke von Harald Totschnig (7:59) aus dem Jahre 2007 blieb. Fairnesshalber sei erwähnt, dass die Strecke seit vier Jahren um 150 m kürzer ist.