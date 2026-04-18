Motorradunfall auf der Brennerstraße: 19-Jähriger nach Bremsfehler gestürzt

Schönberg – Ein junger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der Brennerstraße verunfallt. Der 19-jährige deutsche Staatsbürger wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Hall gebracht.

Der Motorradfahrer war gegen 16 Uhr in Richtung Innsbruck unterwegs, als er auf Höhe Kilometer 7,6 die Kontrolle über seine Maschine verlor. Laut Polizei führte ein Bremsfehler zum Unfall. Der 19-Jährige wurde über den Lenker geschleudert und prallte gegen die Leitplanke. Neben der Rettung war auch eine Polizeistreife im Einsatz.