Erste Bundesheer-Piloten absolvierten Ausbildung für C-390

Das Bundesheer hat die ersten vier Piloten für die Embraer C-390 Transportflugzeuge ausgebildet. Die praktische Ausbildung absolvierten sie in São José dos Campos in Brasilien, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Nun verfügen sie über die notwendige Berechtigung, eine C-390 zu fliegen. Die erste der neu angeschafften Maschinen, die die in die Jahre gekommene C-130 Hercules ablösen sollen, ist für Mai 2028 vorgesehen.

Begonnen hat die Ausbildung für die Piloten mit einem Kurs in Portugiesisch durch das Sprachinstitut des Bundesheeres. Im Anschluss folgte die Theorieausbildung, ehe sie die praktische Unterweisung in Brasilien durchliefen, die unter anderem eine Einweisung sowie Simulatortraining am neuen Transportflugzeug beinhaltete. "Mit der Inbetriebnahme der Transportflugzeuge erhalten die Luftstreitkräfte eines der modernsten Systeme seiner Art. Dies bedeutet einen Quantensprung in der Aufgabenerfüllung und im Einsatzspektrum", erklärte Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte.

Parallel dazu läuft die Ausbildung der sogenannten "Loadmaster", also jene Mitglieder der Flugbesatzung, die für das sichere Be- und Entladen, die Gewichtsverteilung sowie die Sicherung der Fracht verantwortlich sind. Auch sie durchlaufen einen Sprachkurs sowie theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte. Die Ausbildung sei derzeit ebenfalls am Hauptsitz des Flugzeugherstellers Embraer in São José dos Campos im Gange.

Mit der erfolgreichen Ausbildung beginne ein "neues Kapitel in der Modernisierung der Luftstreitkräfte", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): "Hochqualifiziertes und gut ausgebildetes Personal ist die Grundlage dafür, dass diese neuen Systeme ihre volle Wirkung für die Sicherheit Österreichs entfalten können."