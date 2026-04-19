ÖVP-Parteichef Stelzer stellt sich zweiter Wiederwahl

Der Termin kommenden Freitag für den 42. ordentlichen Landesparteitag in Linz ist für die Volkspartei Oberösterreich nicht unbelastet: Fällt er doch in die Urteilsphase des Postenschacherprozesses gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Um Abstand zur Landespartei herzustellen, kandidiert der Innviertler nicht mehr als Vize von Landeshauptmann Thomas Stelzer, der 2027 eine Landtagswahl zu bestreiten hat. Der Spitzenkandidat wird noch nicht gewählt, nur der Landesparteivorstand.

Stelzer, seit neun Jahren Landeshauptmann und an der Spitze der Partei in Oberösterreich, stellt sich nach 2022 zum zweiten Mal der Wiederwahl als Landesparteichef. Vor vier Jahren hatte er 97,1 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Seine bisherigen Stellvertreterinnen Landesobfrau des Wirtschaftsbundes und Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer, ÖAAB-Landesobfrau und Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander sowie Bauernbund-Landesobfrau und Landesrätin Michaela Langer-Weninger kandidieren erneut. Statt Wöginger tritt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer als Kandidat für einen Vizeposten an.

Das Motto für den Parteitag, zu dem 1.500 Funktionäre sowie Bundeskanzler Christian Stocker im Linzer Design Center erwartet werden, lautet "Unsere Kraft. Unser Einsatz für Oberösterreich", was laut der ÖVP-Landesparteizentrale so zu verstehen sei, dass es der Volkspartei im kommenden Jahr "um ernsthafte Politik mit klaren Entscheidungen für Oberösterreich und die Menschen im Land" gehe. Auch wenn am Freitag noch nicht die Kür des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027 ansteht, es aber wohl Stelzer werden wird, ist der Urnengang am letzten Landesparteitag vor der Wahl erwartungsgemäß doch Thema.