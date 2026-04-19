Widerstand bei Festnahme: 25-Jähriger attackierte Polizisten in Innsbruck mit Kopfstoß

Ein Polizeieinsatz wegen einer Schlägerei ist am frühen Samstagabend in Innsbruck eskaliert. Ein 25-jähriger Verdächtiger verhielt sich äußerst aggressiv, leistete erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten mit einem Kopfstoß. Er wurde festgenommen.

Innsbruck – Samstagabend kurz vor 18 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Heiliggeiststraße in Innsbruck gerufen, nachdem ein Raufhandel zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, waren die Beteiligten der Schlägerei bereits verschwunden.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten auf einen 25-jährigen Afghanen mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht. Aufgrund des Verdachts, dass der Mann an der Auseinandersetzung beteiligt war, forderten sie ihn zur Identitätsfeststellung auf. Daraufhin verhielt sich der 25-Jährige laut Polizei unkooperativ und aggressiv.