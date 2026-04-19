Zwei Männer grundlos attackiert und verletzt: Brutale Attacke auf Hütte in Sölden

Ein Vorfall auf einer Hütte in Sölden hat am späten Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei unbekannte Männer schlugen auf zwei Gäste ein und flüchteten anschließend auf Skiern ins Tal. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Sölden – Die Polizei in Sölden fahndet seit Samstagabend nach zwei unbekannten Männern, die in einer Hütte offenbar grundlos zwei Gäste attackiert und verletzt haben. Der Vorfall soll sich kurz vor 22 Uhr zugetragen haben, als die beiden Männer die Hütte betraten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei versetzte einer der beiden Unbekannten einem 53-jährigen Österreicher ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag. Unmittelbar danach griff derselbe Täter einen 36-jährigen Schweizer an und schlug mehrmals mit der Faust auf ihn ein. Nach der Tat verließen die beiden Männer das Lokal und flüchteten auf Skiern in Richtung Tal.

Fahndung bis dato erfolglos