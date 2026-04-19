Rasche Festnahme
37-jähriger Ladendieb attackierte in Innsbruck Kaufhausdetektiv mit Tritten und Schlägen
Innsbruck – Samstag gegen 16 Uhr versuchte ein 37-jähriger Palästinenser, mehrere Waren, darunter Alkohol, aus einer Filiale in einem Einkaufszentrum in Innsbruck zu stehlen. Der Mann wurde dabei von einem aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet und angehalten. Als der Detektiv den Mann anhielt, kam es zu einer Rangelei.
Der 37-jährige Tatverdächtige wehrte sich laut Polizei mit Tritten und Schlägen heftig dagegen, festgehalten zu werden. Im Zuge dieser Auseinandersetzung erlitt der Ladendetektiv Verletzungen unbestimmten Grades. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Sie nahm den 37-Jährigen fest und brachte ihn in die Justizanstalt Innsbruck. (TT.com)