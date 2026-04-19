37-jähriger Ladendieb attackierte in Innsbruck Kaufhausdetektiv mit Tritten und Schlägen

Innsbruck – Samstag gegen 16 Uhr versuchte ein 37-jähriger Palästinenser, mehrere Waren, darunter Alkohol, aus einer Filiale in einem Einkaufszentrum in Innsbruck zu stehlen. Der Mann wurde dabei von einem aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet und angehalten. Als der Detektiv den Mann anhielt, kam es zu einer Rangelei.