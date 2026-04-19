Arbeitsunfall in Reith im Alpbachtal: 53-Jähriger stürzt drei Meter tief vom Dach

Reith im Alpbachtal – Am Samstag gegen 18.30 Uhr ereignete sich in Reith im Alpbachtal ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Österreicher war mit Aufräumarbeiten auf dem Dach eines Neubaus beschäftigt, als er aus einer Höhe von etwa drei Metern rückwärts vom Dach stürzte.