Rettungsheli im Einsatz
Arbeitsunfall in Reith im Alpbachtal: 53-Jähriger stürzt drei Meter tief vom Dach
Reith im Alpbachtal – Am Samstag gegen 18.30 Uhr ereignete sich in Reith im Alpbachtal ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Österreicher war mit Aufräumarbeiten auf dem Dach eines Neubaus beschäftigt, als er aus einer Höhe von etwa drei Metern rückwärts vom Dach stürzte.
Der Mann fiel zunächst auf ein geparktes Elektroauto und prallte anschließend auf die asphaltierte Einfahrt. Nach der Erstversorgung wurde der 53-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)