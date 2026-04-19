Bei Verein und Asylheim
War früher selbst fremd: Wie Janette Schneider in Lienz Menschen aus aller Welt vereinte
Janette Schneider setzte sich stets für das Miteinander von Menschen jeder Herkunft ein. Heute nimmt sie Abschied von ihrem Verein.
© Oblasser
Die gebürtige Slowakin Janette Schneider kam 1993 nach Osttirol. Als Gründerin des „Weltbüro Lienz“ im Jahr 2002 und später als Leiterin des Asylheims baute sie Brücken zwischen Einheimischen und Menschen verschiedenster Herkunft. Warum Schneider heute dennoch Adieu sagt.