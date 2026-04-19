Bei Verein und Asylheim

War früher selbst fremd: Wie Janette Schneider in Lienz Menschen aus aller Welt vereinte

Janette Schneider setzte sich stets für das Miteinander von Menschen jeder Herkunft ein. Heute nimmt sie Abschied von ihrem Verein.
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Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Die gebürtige Slowakin Janette Schneider kam 1993 nach Osttirol. Als Gründerin des „Weltbüro Lienz“ im Jahr 2002 und später als Leiterin des Asylheims baute sie Brücken zwischen Einheimischen und Menschen verschiedenster Herkunft. Warum Schneider heute dennoch Adieu sagt.

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