14-Jähriger in Kufstein von Jugendlichen in Würgegriff genommen und ausgeraubt

Kufstein – Ein 14-Jähriger ist am Samstagabend in Kufstein von zwei Jugendlichen gewürgt und beraubt worden. Der 14-Jährige hielt sich gegen 19.45 Uhr mit drei Freunden am Kalvarienberg auf, als die Gruppe von zwei männlichen Teenagern angesprochen wurde. Das Duo forderte Bargeld, was die vier verweigerten. Sie gingen daraufhin weiter Richtung Friedhof, die zwei Unbekannten folgten ihnen.