Zwei Jugendliche raubten 14-Jährigen in Kufstein aus
Kufstein – Ein 14-Jähriger ist am Samstagabend in Kufstein von zwei Jugendlichen gewürgt und beraubt worden. Der 14-Jährige hielt sich gegen 19.45 Uhr mit drei Freunden am Kalvarienberg auf, als die Gruppe von zwei männlichen Teenagern angesprochen wurde. Das Duo forderte Bargeld, was die vier verweigerten. Sie gingen daraufhin weiter Richtung Friedhof, die zwei Unbekannten folgten ihnen.
Beim Eingangsbereich zum Friedhof umklammerten die beiden den 14-Jährigen plötzlich und nahmen ihn in einen Würgegriff. Sie entrissen ihrem Opfer die Jacke samt Geldtasche und machten sich mit der mageren Beute – einem einstelligen Bargeldbetrag – davon. Der 14-Jährige blieb unverletzt.
Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Kufstein fahndeten nach den Tätern. Die beiden 15-Jährigen konnten schließlich festgenommen werden. (TT.com)