Kreative Lösung
Strom sparen im eigenen Badezimmer: Tiroler Start-up denkt Energiewende neu
Stefan Jörer (r.) und Wolfgang Gassler haben im September 2025 ihr Startup „geht-e“ gegründet. Mit einem intelligenten Stecker können Nutzerinnen und Nutzer zur Energiewende beitragen und gleichzeitig sparen.
© Axel Springer
Das Tiroler Start-up „geht-e“ verwandelt den Warmwasserboiler in Wohnungen und Häusern zu einem Helfer für die Energiewende. Die Idee dahinter: Wasser zu heizen, wenn Strom im Netz gerade im Überschuss vorhanden oder sogar kostenlos erhältlich ist.