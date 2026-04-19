Kreative Lösung

Strom sparen im eigenen Badezimmer: Tiroler Start-up denkt Energiewende neu

Stefan Jörer (r.) und Wolfgang Gassler haben im September 2025 ihr Startup „geht-e“ gegründet. Mit einem intelligenten Stecker können Nutzerinnen und Nutzer zur Energiewende beitragen und gleichzeitig sparen.
© Axel Springer
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Das Tiroler Start-up „geht-e“ verwandelt den Warmwasserboiler in Wohnungen und Häusern zu einem Helfer für die Energiewende. Die Idee dahinter: Wasser zu heizen, wenn Strom im Netz gerade im Überschuss vorhanden oder sogar kostenlos erhältlich ist.

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