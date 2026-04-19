30 Meter abgestürzt: 19-jähriger Südtiroler stirbt bei Kletterunfall

Ein Kletterunfall in den Grödner Dolomiten hat am Samstag ein tragisches Ende genommen. Ein 19-jähriger Südtiroler stürzte beim Vorstieg an der Grohmannspitze rund 30 Meter tief ins Seil und kam dabei ums Leben.

Gröden – Ein junger Südtiroler ist am Samstag beim Klettern in den Grödner Dolomiten tödlich verunglückt. Der 19-Jährige war mit einem Kletterkameraden an der Südwand der Grohmannspitze im Bereich der Route „Harrer“ unterwegs, berichtete das Nachrichtenportel stol.it. Er befand sich im Vorstieg, als er rund 30 Meter ins Seil stürzte. Ein Sicherungshaken dürfte aus der Wand gebrochen sein.