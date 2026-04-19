Kaltfront erreicht das Land
Frühling drückt die Pause-Taste: Wann es mit den Temperaturen in Tirol wieder bergauf geht
Die Sonnenbrille kann vorerst wieder weggepackt und der Regenschirm bereitgelegt werden: Vorerst kehren mit dem Wetterumschwung wieder niedrigere Temperaturen nach Tirol zurück. Erst im Laufe der Woche zieht der Frühling wieder an.
© Axel Springer
Das sonnige Frühlingswetter legt eine Atempause ein. Mit Sonntag kehrt typisches Aprilwetter nach Tirol zurück. Eine Kaltfont bringt Wolken und Regen mit sich, die Temperaturen gehen zu Wochenbeginn zurück, die Schneefallgrenze sinkt deutlich ab. Doch das Intermezzo ist nicht von langer Dauer. Eine Wetterbesserung steht schon bald an.