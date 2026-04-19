Frühling drückt die Pause-Taste: Wann es mit den Temperaturen in Tirol wieder bergauf geht

Das sonnige Frühlingswetter legt eine Atempause ein. Mit Sonntag kehrt typisches Aprilwetter nach Tirol zurück. Eine Kaltfont bringt Wolken und Regen mit sich, die Temperaturen gehen zu Wochenbeginn zurück, die Schneefallgrenze sinkt deutlich ab. Doch das Intermezzo ist nicht von langer Dauer. Eine Wetterbesserung steht schon bald an.