Rassistische Angriffe gegen ÖFB-Kicker Danso nach Abwehrfehler beim 2:2

Beim 2:2 gegen Brighton stand ÖFB-Teamkicker Kevin Danso mit einem Fehler im Mittelpunkt und war im Anschluss Mittelpunkt eines Rassismus-Eklats.

London Fußball-Teamspieler Kevin Danso ist nach seinem Fehler beim 2:2 von Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion rassistischen Beleidigungen im Internet ausgesetzt. Tottenham verurteilte am Sonntag den "abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus" gegen seinen Spieler auf das Schärfste und kündigte an, die Inhalte der Polizei und den zuständigen Behörden in den Ländern, in denen die Hassposter ansässig sind, zu melden.

„Kevin hat unsere uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung als Spieler und als Mensch. Niemand in diesem Verein wird angesichts dessen jemals allein dastehen", erklärten die "Spurs". Danso hatte am Samstag mit seinem Ballverlust im eigenen Strafraum den späten Ausgleichstreffer der Gäste eingeleitet. Der Club des 27-Jährigen steckt damit weiter in der Abstiegszone der Premier League fest. Die Partie fand im Rahmen des "No Room For Racism" (Kein Platz dem Rassismus) der Liga statt.