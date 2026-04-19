Initiative will keine Zeit mehr verlieren: Gestrandeter Wal soll abtransportiert werden

Wann geht es für den gestrandeten Wal Richtung offenes Meer? Die Rettungsaktion an der Ostsee befindet sich in der entscheidenden Phase. Ein Schlepper wartet bereits in Wismar.

Wismar – Nach tagelangen Vorbereitungen ist die Rettung des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals in die entscheidende Phase getreten. Im Hafen von Wismar traf am Sonntag der Schlepper „Robin Hood“ ein, der das Tier in die Nordsee bringen soll. Von einer schwimmenden Plattform aus bereiteten Helferinnen und Helfer die aufwendige Bergung vor. Man wolle jetzt möglichst schnell vorankommen und keine Zeit mehr verlieren, sagte Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, einer der Geldgeber, der hinter der privaten Rettungsaktion steht, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Rettungsinitiative will das seit Wochen in der Ostsee umherirrende Tier mit einem System aus Luftkissen und Schwimmpontons anheben und bis in die Nordsee oder den offenen Atlantik schleppen. Ein Transport des gestrandeten Wals könnte nach Plänen der privaten Rettungsinitiative durchaus auch spätabends oder nachts starten. „Tatsache ist, dass wir einen Tag verloren haben durch unsägliche bürokratische Maßnahmen“, so Gunz. Hinter der Initiative steht neben Mediamarkt-Mitgründer Gunz auch die Unternehmerin Karin Walter-Mommert.

Tatsache ist, dass wir einen Tag verloren haben durch unsägliche bürokratische Maßnahmen. Walter Gunz, Geldgeber hinter der Initiative

Aktion vermutlich spätabends oder nachts

Auf Livestreams im Internet war am Sonntagnachmittag zu sehen, wie mithilfe eines Baggers auf der schwimmenden Plattform offenbar weiter Sand unter dem Tier abgepumpt wurde. NDR-Reporter berichteten, zwei Taucher hätten vor dem Wal Plane und Netz ausgerichtet, die Teil der Transportkonstruktion sind.

Unterdessen bereitete sich im Hafen von Wismar die Besatzung des Schleppers „Robin Hood“ auf ihren Einsatz vor. Der Schleppkahn aus Stralsund soll den Buckelwal von der Ostsee in die Nordsee ziehen. Kapitän Martin Bocklage sagte der Bild-Zeitung, er freue sich „auf diese neue Herausforderung und warte, dass es endlich losgeht“.

📽️ Video | Überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals

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Vorbereitungen seit Freitag

Eigentlich hätte der Abtransport des Wals bereits am Freitag beginnen sollen. Die Initiatoren warfen den Behörden vor, die Rettungsaktion mit immer neuen Auflagen zu behindern. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus hatte am Freitag klargestellt, dass das Land keine Genehmigung für die Rettungsmaßnahme erteilt habe, weil es dafür keine rechtliche Grundlage gebe. Die Aktion werde aber geduldet.

Der Wal lag am Sonntag weiter mit Tüchern bedeckt im hüfthohen Wasser vor der Insel Poel. Immer wieder stieg seine ausgeatmete Atemluft hoch. Am Samstag hatten die Helfer das Tier am Maul untersucht. Dabei kam auch ein Endoskop zum Einsatz. Der Buckelwal hat Reste eines Fischernetzes im Maul, die bisher nur teilweise entfernt werden konnten.

Ein Arbeitsponton mit einem Bagger und kleinere Begleitboote nähern sich dem gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel.

Wal irrt seit Oktober umher

Der Wal irrt seit Anfang März vor der Ostseeküste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt setzte er sich vor rund zweieinhalb Wochen bei Poel auf Grund. Das Landesumweltministerium und von diesem hinzugezogene Fachleute kamen zu dem Schluss, dass das Tier in einem sehr schlechten Zustand und wohl schwer krank oder sogar sterbend sei. Mehrfachstrandungen gelten demnach in Fachkreisen als ein Zeichen für massive Schwierigkeiten.