„Tour of the Alps“ in Tirol: Wo es am Dienstag zu Straßensperren kommt

Das internationale Radrennen „Tour of the Alps“ wird auch am Dienstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in und um Innsbruck sowie im Tiroler Oberland sorgen. Kurz vor Mittag bis in den späten Nachmittag ist mit teils stundenlangen Anhaltungen und Verzögerungen zu rechnen.

Innsbruck – Das Radrennen „Tour of the Alps“ sorgt auch am Dienstag in Tirol für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen. Vor allem im Oberland müssen AutofahrerInnen mit umfangreichen Straßensperren rechnen. Die Polizei rät, die betroffenen Gebiete großräumig zu umfahren.

Am Dienstag Sperren im Tiroler Oberland

Die zweite Etappe startet am Dienstag in Telfs und führt weiter durch das Oberland in Richtung Südtirol. Ab ca. 11 Uhr ist die Tiroler Straße von Telfs bis ins Oberinntal betroffen. Der Etappenstart erfolgt gegen 11.15 Uhr in Telfs.

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Anschließend bewegt sich das Fahrerfeld auf der Tiroler Straße durch das Oberinntal. Von Telfs bis Karrösten wird dieser Abschnitt etappenweise zwischen ca. 11.10 Uhr und 12.25 Uhr gesperrt. Von dort führt die Route über die Pitztalstraße und die Pillerstraße (Pillerhöhe) in Richtung Kaunerberg. In den Orten Arzl, Wenns und Fließ ist mit Sperren zwischen ca. 11.35 Uhr und 13.15 Uhr zu rechnen.

Die letzte Phase in Tirol führt über Prutz und Ried schließlich auf die Reschenstraße. Dieser Abschnitt wird von Tösens über Pfunds bis zum Grenzübergang Nauders für den Verkehr gesperrt. Die letzten Fahrer sollen die Grenze gegen 14.20 Uhr passieren, die Sperre in Nauders selbst beginnt bereits um ca. 13 Uhr.