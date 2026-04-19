Erhebliche Behinderungen
„Tour of the Alps“ in Tirol: Wo es am Montag und Dienstag zu Straßensperren kommt
Wegen der „Tour of the Alps“ kommt es am Montag und Dienstag zu Einschränkungen im Verkehr.
© Fotoreporter Sirotti Stefano via www.imago-images.de
Das internationale Radrennen „Tour of the Alps“ wird am Montag und Dienstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in und um Innsbruck sowie im Tiroler Oberland sorgen. An beiden Tagen ist vom späten Vormittag bis in den Nachmittag mit Sperren und Verzögerungen zu rechnen.