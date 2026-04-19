Bei Schneeregen und Sonne: Über 8.000 Fans feierten mit Schlagerstar Ben Zucker in Ischgl

Auf der Ischgler Idalp auf 2320 Metern fand am Sonntag bei recht wechselhaftem Wetter das alljährliche „Top of the Mountain Spring Concert“ statt. Pop-Schlagersänger Ben Zucker bot den mehr als 8.000 Fans dennoch eine kraftvolle Show.

Von Schneeregen bis sonnigen Momenten war alles dabei: Trotz des wechselhaften Aprilwetters war die Party-Stimmung vor der Open-Air-Bühne beim „Top of the Mountain Spring Concert“ ausgelassen und euphorisch. Schlagerstar Ben Zucker ließ sich nicht davon abhalten, seinen Fans mit Songs wie „Was für eine geile Zeit“, „Wer sagt das?!“, „Heute nicht?!“, „Na und“ sowie weiteren Titeln aus dem aktuellen Album „Kämpferherz“ ein mitreißendes Erlebnis zu bieten. Gemeinsam mit seiner Band präsentierte der Künstler vor der Kulisse der Silvretta Arena eine kraftvolle Show zwischen Pop, Rock und Schlager.

Top of the Mountains Konzert mit Ben Zucker open_in_full © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl © © TVB Paznaun – Ischgl