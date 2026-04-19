Stahlseil am Arlberger Klettersteig löste sich und verletzte Tourengeher (19)

Zwei junge Österreicher wollten am Samstagnachmittag den Arlberger Winterklettersteig begehen. Doch der nachkletternde Tourenpartner wurde von einem Stahlseil im Gesicht verletzt, welches sich aus der Verankerung im Fels gelöst hatte. Er wurde nach Innsbruck in die Klinik geflogen.

St. Anton am Arlberg – Mit Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht kam ein 19-jähriger Österreicher nach einem Unfall am Samstag auf einem Klettersteig gerade noch glimpflich davon. Der junge Mann war zusammen mit einem 18-jährigen Freund zu einer Begehung des Arlberger Winterklettersteigs aufgebrochen. Gegen 10:30 Uhr erreichten sie laut Polizeibericht den Einstieg, der sich neben der Bergstation der Riffl2-Bahn befindet. Der 18-Jährige stieg zuerst ein, der 19-jährige Tourengeher folgte mit einigen Metern Abstand.

Felsblock löste sich, Stahlseil riss aus Verankerung

Das Unglück ereignete sich zehn Minuten später in einer Passage mit der Schwierigkeitsstufe „B/C“: Der voraussteigende Kletterer rutschte mit dem Fuß im weichen Schnee aus und hielt sich, um den Sturz abzufangen, mit beiden Händen am Stahlseil fest. Dabei löste sich ein Felsblock mitsamt der Stahlseilverankerung. Das herab pendelnde Stahlseil traf den nachsteigenden 19-Jährigen am Oberkörper, der daraufhin stürzte und sich dabei schwer im Gesicht verletzte.

In die Klinik geflogen