Kurioser Fund des Zolls
Dino auf Reisen strandete in Tirol: Millionen Jahre alte Kieferknochen in Innsbrucker Anwaltskanzlei
Eine Rechtsanwaltskanzlei in der Innsbrucker Altstadt wurde kurzzeitig zur Herberge für Dinosaurierknochen. Anwalt Lukas Staffler kann sie dem Eigentümer nach Behördenverfahren diese Woche wieder aushändigen.
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Ein ursprünglich wohl in Nordafrika lebender Mosasaurus schaute nach 70 Millionen Jahren zumindest in Teilen in Tirol vorbei. Allerdings ohne Papiere, was einen Händler in den Verdacht der Hehlerei rückte.