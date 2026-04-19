Kurioser Fund des Zolls

Dino strandete in Tirol: Millionen Jahre alte Kieferknochen in Innsbrucker Kanzlei

Eine Rechtsanwaltskanzlei in der Innsbrucker Altstadt wurde kurzzeitig zur Herberge für Dinosaurierknochen. Anwalt Lukas Staffler kann sie dem Eigentümer nach Behördenverfahren diese Woche wieder aushändigen.
© Axel Springer
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Ein ursprünglich wohl in Nordafrika lebender Mosasaurus schaute nach 70 Millionen Jahren zumindest in Teilen in Tirol vorbei. Allerdings ohne Papiere, was einen Händler in den Verdacht der Hehlerei rückte.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561