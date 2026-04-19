Bezos-Rakete setzt Satellit in falscher Umlaufbahn ab

Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem dritten Start einen Satelliten in der falschen Umlaufbahn abgesetzt. Die genauen Hintergründe seien vorerst noch unklar, teilte Blue Origin mit. "Wir untersuchen das derzeit und werden ein Update geben, wenn wir detailliertere Informationen haben." Die "New Glenn" war zuvor planmäßig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida gestartet.

Erstmals geschah das mit einer zuvor bereits verwendeten Raketenstufe. Diese Raketenstufe landete nach dem Start auch diesmal wieder auf einer Plattform im Atlantik. Der Satellit namens "Blue Bird 7" sei dann allerdings in einer zu niedrigen Umlaufbahn abgesetzt worden, wie auch der Hersteller AST SpaceMobile bestätigte.