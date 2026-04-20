Sieben Opfer in Louisiana waren Kinder des Tatverdächtigen

Im US-Staat Louisiana hat ein 31-jähriger Mann nach Polizeiangaben sieben seiner eigenen Kinder erschossen. Zudem tötete er ein weiteres Kind und verletzte drei Menschen teils schwer, wie Polizeisprecher Chris Bordelon bestätigte. Der Mann eröffnete demnach zunächst das Feuer auf eine Frau, mit der er eine Beziehung hatte, und fuhr danach zu dem Haus, in dem sich die Kinder befanden. Eines der toten Kinder wurde auf dem Dach gefunden - möglicherweise nach einem Fluchtversuch.